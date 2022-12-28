Областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего, 34-летнего и 52-летнего жителей Светлогорска, входивших в экстремистские формирование BYPOL и мобилизационный план «Перамога».

Согласно материалам дела, обвиняемые получили задание от этих формирований совершить преступления экстремистской направленности. 28 февраля нынешнего года около 23:00 прибыли к железнодорожному переезду в Светлогорском районе и уничтожили батарейно-релейный шкаф, обеспечивающий безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сделали это, чтобы воздействовать на принятие решений государственными органами, устрашить население и дестабилизировать общественный порядок, рассказали в прокуратуре области.

После поджога обвиняемые сообщили о нем представителям экстремистских формирований, которые распространили информацию в интернете. Тем самым совершили преступления против государства, общественной безопасности и безопасности движения и эксплуатации транспорта, помогли иностранной организации BYPOL в создании источников угроз национальной безопасности нашей страны.

В результате Белорусской железной дороге причинен ущерб в размере более 54 тысяч рублей, который был частично (7,5 тысячи рублей) возмещен в ходе предварительного расследования.

Фигурантов признали виновными в измене государству, акте терроризма, участии в экстремистском формировании, умышленном разрушении средств сигнализации. Осужденным назначено 21, 22 и 23 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Также постановлено взыскать с них более 44 тысяч рублей причиненного ущерба в пользу Белорусской железной дороги и с каждого – штраф в размере 150 базовых величин (4800 рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Источник: http://gp.by

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