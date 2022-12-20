Выбирая гирлянду, обратите внимание на маркировку степени защиты электроприбора. Маркировка прибора “IP” означает условия, в которых его можно использовать.
- Прибор с отметкой „IP20” предназначен для использования только в сухих помещениях, поскольку его изоляция не является влагостойкой.
- Если на прибор нанесена маркировка „IP54”, то он рассчитан на использование вне помещений и устойчив к влаге и переменчивым погодным условиям, но не предусмотрен для погружения в воду.
- Маркировка „IP67” означает, что прибор подходит для использования на улице, а также является влаго- и водостойким. Гирлянды декоративного освещения с такой маркировкой будут наиболее безопасными для украшения дома, объекта или двора в зимнее время.
- Чтобы определить, подходит ли выбранная гирлянда для использования в помещении или на улице, следует обратить внимание на изображенный на приборе символ — „домик” со стрелками. Если стрелки направлены внутрь „домика”, то гирлянда предназначена для использования в помещении, а если — наружу, то прибор также можно использовать в уличных условиях.
- Вы должны знать что гирлянды, подключаемые к электросети, подлежат обязательной сертификации. На них распространяется действия Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011), что будет указано в паспорте гирлянды.
Советы по соблюдению электробезопасности при использовании украшений для декоративного освещения
- Перед подключением прибора для декоративного освещения к электросети следует тщательно изучить инструкцию по его эксплуатации.
- Перед украшением объектов, жилья и праздничных елок необходимо визуально проверить состояние изоляции и контактов, поскольку потрескавшаяся, поврежденная изоляция проводов или провода, незащищенные изоляцией, могут стать причиной опасной электротравмы или возгорания.
- При установке праздничных декораций нельзя перегружать электросеть или штепсельные розетки дома или офиса. Перегруженные розетки и электросеть часто являются причиной пожара.
- Уходя из дома или квартиры, следует отсоединять от электрического тока включенные лампочки декоративного освещения.
Советы по соблюдению электробезопасности при использовании удлинителей и электроприборов вне помещений
- Вне помещений следует использовать удлинители соответствующей степени защиты, о которой говорилось ранние, которые необходимо разместить в безопасном месте, чтобы не задевать их, перемещаясь по двору или убирая снег.
- Для обеспечения дополнительной безопасности электросеть, к которой подключены гирлянды, должна быть подключена к устройству защитного отключения (УЗО).
Следует помнить о безопасности детей
Во время праздников электрические елочные украшения и другие светящиеся декорации могут вызвать у детей повышенный интерес — существует большая вероятность того, что ребенок захочет сам включить или выключить елочные гирлянды, открутить лампочки, вставить какой-нибудь предмет в розетку. К сожалению, такое безрассудное обращение с электричеством может закончиться трагически. Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области призывает взрослых действовать ответственно и не оставлять детей без присмотра вблизи оборудования, подключенного к электрической сети, а также предупреждать их об опасности электричества. Это единственный возможный способ защитить детей от электротравм.
Как действовать, если произошло чрезвычайное происшествие с электричеством?
В случае чрезвычайного происшествия с электричеством, аварии или повреждения электроприборов важно помнить и соблюдать основное правило безопасности: прежде всего, следует отключить электрооборудование, а если отсутствует возможность это сделать отключить общие предохранители, выключатели жилого дома или квартиры! Каждый должен знать место, где находится предохранители, выключатели, как оперативно добраться до него и как его выключить, так как в критический момент это может уберечь жилой дом или квартиру от пожара или спасти человеческую жизнь.
Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области