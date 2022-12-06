Как распределят наследство, если нет завещания, и почему так важно выстраивать здоровые отношения в семье.

В пресс-центре «Гомельскай праўды» на вопросы читателей ответил первый заместитель председателя областного суда Николай БАКУНОВ.

Николай Николаевич, здравствуйте. Наталья Васильевна из Добруша. У моего брата был суд. Считаю, что следствие некомпетентно сработало: не обращали внимания на то, что говорили свидетели, потерпевшие, всё строилось на словах двух подозреваемых. Один из них потом сказал, что оклеветал моего брата. В итоге ему дали срок. Может, дело можно пересмотреть?

– Если обвиняемый не согласен с приговором суда Добрушского района, он был вправе его обжаловать в областном суде в порядке апелляционного производства.

– Обжаловали. Всё оставили без изменений.

– Если брат не согласен с состоявшимися решениями, он или его защитник могут обратиться с жалобой на имя председателя областного суда в надзорном порядке.

Вопросы с почты gp@gp.by

@ Могу ли претендовать на большую долю наследства при разделе трехкомнатной квартиры, которая осталась нам с сестрой после смерти матери? Завещание не было составлено. Я с семьей десять лет проживал совместно с матерью, оплачивал 50% стоимости коммунальных услуг. После того как построил собственное жилье, заботиться о матери не прекращал, так как она была инвалидом 2-й группы. За шесть месяцев до ее смерти я оставил семью и переехал жить к матери, так как ей был нужен постоянный уход. Сестра более 20 лет проживает в другом городе, в помощи мне отказала, сослалась на постоянную занятость на работе и уход за внуком, навещала мать раз в две недели и даже ей не звонила. Учитывая вышеизложенное, имею ли я приоритет?

– Если завещание не составлялось, имущество распределяется в равных долях среди наследников первой очереди, к которым относятся и дети. Если имеются разногласия о размере долей, каждый из наследников вправе оспорить их в судебном порядке.

@ Гражданка Татьяна Ивановна Тимофеева получила трехкомнатную квартиру за снос родительского дома. Приватизация состоялась позднее, путем зачета в стоимость подаренных только Татьяне Ивановне чеков «Жилье», что отражено в договоре. На момент приватизации Татьяна Ивановна была во второй раз замужем, имела ребенка от первого брака и ребенка от второго брака. В этой квартире право проживания имела и мать Татьяны Ивановны. В связи со смертью матери Т. И. Тимофеева решила продать жилье. Имеет ли право на долю в квартире ее супруг, ныне гражданин Германии?

– Из описанного ситуация не совсем понятна. Если Татьяна Ивановна получила квартиру в собственность лишь за счет своих именных чеков, то это ее личное имущество. Если чеков было недостаточно для перехода права собственности, супруги доплачивали какую-то сумму и регистрация производилась в браке, то это будет являться совместно нажитым имуществом независимо от размера вложений. Но к каждому вопросу необходимо подходить индивидуально.

Вопросы «Гомельскай праўды»

– Каких дел стало больше за последнее время?

– Серьезную озабоченность вызывает рост числа уголовных дел в отношении участников организованных групп, которые совершали преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Это касается и несовершеннолетних. Судом Железнодорожного района Гомеля в марте вынесен приговор в отношении 18 лиц, среди которых было четыре несовершеннолетних. Им назначено по 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом Центрального района Гомеля рассматривается дело в отношении 22 лиц (двое из них на момент совершения преступных действий были несовершеннолетними). Они обвиняются в том, что еще в 2020 году добровольно вступили в качестве курьеров в организованную группу, занимающуюся на территории Беларуси преступной деятельностью в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ.

– Продолжают совер­шаться преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Что поможет переломить негативную тенденцию?

– В этом году судами Гомельской области действительно рассматривались такие дела, среди потерпевших были жители не только нашего, но и других регионов республики. Зачастую подобные преступления совершаются при общении в социальных сетях, именно там злоумышленники находят жертв. На первом рубеже защиты детской психики должны стоять родители. К сожалению, иногда они упускают из поля зрения, какую информацию их чадо черпает из Сети. Важно выстраивать здоровые отношения в семье, чтобы ребенок развивался в благоприятной психологической среде. Бывает, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних происходят и без влияния интернета. К сожалению, их совершают и близкие люди, родственники, даже когда семья внешне благополучная. Это очень глубокая психологическая травма для ребенка. Важна профилактика в учреждениях образования. Нужно общаться с детьми на эти темы, этично общедоступным языком доносить информацию о том, как им защитить себя, кому сообщать о случившемся. Профилактика насилия в семье – одна из важнейших задач государственных органов и учреждений.

Источник: http://gp.by

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