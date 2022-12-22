Глава государства Александр Лукашенко ответил на кривотолки о военных маневрах в Беларуси. Соответствующие заявления он сделал на совещании об итогах проверки силового блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал Президент.

Он напомнил, что у Беларуси и России, согласно давнему договору, создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. «Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что на совещании необходимо обсудить две важные и пересекающиеся темы. «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. В связи с этим глава государства принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. «У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — пояснил Александр Лукашенко.

Вторая часть проверки была посвящена антитеррористическим действиям.

В настоящее время операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации.

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