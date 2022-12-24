Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению Президента России посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Президент ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

belta.by