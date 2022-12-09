Мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв преступления геноцида, сегодня прошло в гимназии райцентра. Участие в нем приняли старший помощник прокурора района Виктория Стрижнёва, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Максим Ляпко и главный хранитель фондов историко-культурного центра Инна Соловьева.

С лекцией о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны перед учащимися выступила Инна Соловьева. Инна Владимировна отметила, что события 2020 года заставили белорусский народ обратиться к истории нашего государства. Они показали, что мы стали забывать уроки истории. Антиобщественные и антипатриотические события явились фактором, способствующим принятию в апреле 2021 года Генеральной прокуратурой решения о возбуждении уголовного дела по ст.127 УК Республики Беларусь по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны – одного из самых страшных и известных человечеству преступлений.

В ходе лекции ребятам рассказали, что, развязав Вторую мировую войну и приняв план нападения на СССР «Барбаросса», генеральный план «Ост», руководство Германии разработало документы, в которых военные преступления возводились в разряд государственной политики. Так, в годы войны на территории Беларуси функционировало свыше 500 мест принудительного содержания населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожено не менее 1,4 млн. человек. Эти жуткие факты не могут не оставить никого равнодушным. Концлагерь «Тростенец» и лагерь «Озаричи» унесли сотни тысяч жизней. Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. Через него прошли около 120 тысяч евреев, из которых минимум 105 тысяч погибли. Хатынская трагедия и сегодня болью в сердце отзывается у белорусов. Карательные операции «Зимнее волшебство» и «Праздник весны», нацеленные на создание «мертвой земли», разрушенные города, сожженные дотла деревни – об этом должен знать и помнить каждый.

Старший помощник прокурора района Виктория Стрижнёва подробно остановилась на уголовном процессе по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, инициированном Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Так, в настоящее время в ходе расследования уголовного дела допрошено более 15 тысяч свидетелей геноцида белорусского народа, из которых около 8 тысяч являются узниками концлагерей. Проведено более 4 тысяч осмотров предметов и документов, в ходе которых изъяты архивные материалы, признанные вещественными доказательствами. Большая работа в данном направлении проделана и на территории Будакошелевщины. Установлено, что на территории района в более 40 населенных пунктах было сожжено 14314 дворов, расстреляно 1471 человек, из которых 179 детей, сожжено 137 мирных жителей, в немецкое рабство угнано 1249 человек.

– Безусловно, видеть архивные снимки, свидетельствующие о жестоком обращении с людьми, читать свидетельства очевидцев тех ужасных событий хоть и тяжело, но очень важно. Ведь подобные факты не должны повториться опять, – подчеркнула Виктория Анатольевна.

Молодежный лидер Максим Ляпко также акцентировал внимание присутствующих, что и сегодня геноцид отдельных народов продолжает представлять глобальную угрозу для мирового сообщества. Международный день памяти жертв преступления геноцида служит не только напоминанием о его последствиях – колоссальных, разрушительных и болезненных потерях для всего человечества, но и предупреждает о неминуемости ответственности и недопустимости любых проявлений этого преступления.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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