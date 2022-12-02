– Как добиться того, чтобы во дворе многоэтажки высадили липовую аллею?
– Что делать, если рядом с дачей образовалась несанкционированная свалка?
– Кому сообщать о новых местах произрастания инвазивных растений?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции – заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды НОВИКОВ Павел Владимирович.
Звоните в пятницу, 2 декабря, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».