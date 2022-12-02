– Как добиться того, чтобы во дворе многоэтажки высадили липовую аллею?

– Что делать, если рядом с дачей образовалась несанкционированная свалка?

– Кому сообщать о новых местах произрастания инвазивных растений?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды НОВИКОВ Павел Владимирович.

Звоните в пятницу, 2 декабря, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».