Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает, что в рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономики мораторий на применение контролирующими органами мер ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования использования электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и подлежащих прослеживаемости (далее — мораторий) установлен до 31.12.2022.

Таким образом, в целях нивелирования возможных негативных последствий контролирующими органами меры ответственности по статье 13.12 «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за неприменение электронных накладных при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации, а также товаров, подлежащих прослеживаемости, применяться не будут до 31.12.2022.

Установление моратория направлено на создание благоприятных условий для перехода субъектов хозяйствования на использование товарно- транспортных и товарных накладных в виде электронного документа.

Вместе с тем указанный мораторий не освобождает белорусских субъектов хозяйствования от обязанности принятия исчерпывающих мер по переходу к использованию электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) прослеживаемости.

Кроме того, обращаем внимание, что до 31 декабря 2022 года субъекты хозяйствования должны предпринять необходимые действия, чтобы с 1 января 2023 года при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) прослеживаемости, обеспечить использование электронных накладных.

Заместитель начальника

инспекции МНС

по Жлобинскому району С.Л. Шугова