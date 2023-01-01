Наступивший 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Об этом в своем новогоднем обращении заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси. Крепкого здоровья и детского смеха — каждой семье. Дружеской заботы и душевной теплоты — каждому, кто одинок. Семейного лада и благополучия — в каждый дом. Пусть наши желания сбудутся! Будьте счастливы, берегите себя и своих близких! С Новым годом, дорогие белорусы!» — пожелал глава государства.

В своем новогоднем обращении Александр Лукашенко высказался насчет того, останется ли Беларусь островком безопасности, и от чего это зависит. «В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе», — сказал Президент.

«Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции», — заявил белорусский лидер.

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