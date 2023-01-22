Автобус, в котором ехали белорусские туристы, перевернулся в Польше в ночь на субботу, сообщает Gazeta.pl.

ДТП произошло вблизи города Вандзин. Транспортное средство, в котором находилось 37 человек, съехало с дороги в кювет. Сообщается, что автобус направлялся в Италию.

Угрозы жизни пострадавших в Польше белорусских туристов нет. Об этом информирует МИД Беларуси. «По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП с автобусом с белорусскими туристами в Польше 7 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в двух больницах города Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится», — информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.

Источник: http://gp.by

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