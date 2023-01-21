В страшный смертельный список,
Где вермахт чинил свои зверства,
Отдельной строкою вписан
Концлагерь короткого детства…
Желающий пусть проверит –
В республике Беларусь
Посёлок есть «Красный Берег»,
Где бродит немая грусть.
Такое забудется вряд ли –
Для жизни немецких «зверей»
Там кровь выжимали до капли
Из юных советских детей.
Делегация Республики Башкортостан завершила свой визит в Гомельскую область возложением цветов к мемориалу «Детям – жертвам войны» в Красном Береге Жлобинского района и почтили память жертв геноцида минутой молчания.
Основой для создания мемориала стали подлинные события Великой Отечественной. Здесь фашисты создали сборный пункт для детей, которые становились донорами для раненых немецких солдат и офицеров.
«События Великой Отечественной войны, её трагические страницы, наша общая память, наша общая боль и одна на всех Великая Победа – общий для народов Росси и Беларуси исторический код», — отметил председатель облисполкома Иван Крупко.