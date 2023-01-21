В страшный смертельный список,

Где вермахт чинил свои зверства,

Отдельной строкою вписан

Концлагерь короткого детства…

Желающий пусть проверит –

В республике Беларусь

Посёлок есть «Красный Берег»,

Где бродит немая грусть.

Такое забудется вряд ли –

Для жизни немецких «зверей»

Там кровь выжимали до капли

Из юных советских детей.

Делегация Республики Башкортостан завершила свой визит в Гомельскую область возложением цветов к мемориалу «Детям – жертвам войны» в Красном Береге Жлобинского района и почтили память жертв геноцида минутой молчания.

Основой для создания мемориала стали подлинные события Великой Отечественной. Здесь фашисты создали сборный пункт для детей, которые становились донорами для раненых немецких солдат и офицеров.

«События Великой Отечественной войны, её трагические страницы, наша общая память, наша общая боль и одна на всех Великая Победа – общий для народов Росси и Беларуси исторический код», — отметил председатель облисполкома Иван Крупко.

Гомельщина официально