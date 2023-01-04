Единый реестр пустующих домов создан в Беларуси, сообщили БелТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Доступ к реестру открытый и бесплатный. В Госкомимуществе подчеркнули, что каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. Формирование реестра осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами власти.

Сейчас в едином реестре пустующих домов уже есть информация о более чем 1,2 тыс. домов, в том числе в отношении которых проводятся мероприятия по поиску собственника, которые признаны пустующими, а также в отношении которых принято решение об их продаже и обладающих иными признаками. «В течение января информационный ресурс будет дополнен и вся информация, содержащаяся в отдельных реестрах пустующих домов, которые до 1 января 2023 года формировались отдельно районными исполнительными комитетами, местными администрациями районов, будет перенесена в единый реестр пустующих домов», — добавили в комитете.

Реестр доступен на сайте eri2.nca.by, при авторизации можно выбрать вкладку «войти как гость», далее по фильтру можно выбрать интересующие параметры объектов.

Источник: http://gp.by

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