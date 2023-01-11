В начале недели на границе с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил еще один труп иностранца. Тело находилось в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете, исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение. Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца. С целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа.

Стоит заметить, что это далеко не первый случай зверств силовиков сопредельных государств на наших границах нынешней зимой. На днях латвийские силовики вытеснили группу иностранцев, один из них впоследствии умер. 19 декабря погранслужба Латвии сообщила, что на латвийской территории в результате переохлаждения умер гражданин Афганистана. В ночь с 12 на 13 декабря вблизи границы с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил беженца, брат которого также скончался на латвийской стороне.

Все эти факты продолжает фиксировать «Белая книга» – интернет-проект, созданный по итогам стартовавшего в ноябре 2021 года широкого общественного расследования преступлений против беженцев силовиками сопредельных государств. Это расследование было инициировано РГОО «Белорусское общество «Знание», Белорусским союзом журналистов и издательским домом «Беларусь сегодня». По его итогам была издана книга «Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства», оперативно подготовленная журналистами газеты «СБ. Беларусь сегодня» и выпущенная в свет издательством «Беларусь». Похоже, книга эта нуждается в переиздании: новых фактов становится все больше, а название уже не в полной мере соответствует действительности. Как и действия Латвии – нормам цивилизованного общества и человечности в целом.

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Как сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича, СК устанавливает обстоятельства гибели двух беженцев на границе с Латвией.

– Невзирая на декларируемый гуманизм со стороны коллективного Запада, люди в форме, находящиеся на границах сопредельных государств, продолжают исключительно цинично, уничижительно относиться к жизням и здоровью беженцев. В Верхнедвинском районе в течение суток с разницей в 18 часов обнаружены измученные бездыханные тела двух мигрантов в пограничной полосе, – сообщил официальный представитель следственного ведомства.

На места происшествий незамедлительно выбыли следственно-оперативные группы. Следователи и специалисты управления ГКСЭ по Витебской области провели осмотры и зафиксировали следовую картину. Сообщается, что у погибших при себе не было даже личных вещей и документов. По иным изъятым предметам и объектам планируется назначение экспертных исследований. Предварительная причина гибели мужчин – переохлаждение. Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертные исследования.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Анализируя следы на местах происшествий и учитывая объяснения очевидцев, можно утверждать, что в данных случаях имеет место исключительно силовой вариант вытеснения беженцев с территории соседнего государства, подчеркнул Сергей Кабакович. Все обстоятельства произошедшего будут тщательно установлены в Следственном комитете в ходе разбирательств. В СК подчеркнули, что это уже не первый случай, когда иностранные силовики не оставляют даже малейшего шанса для выживания беженцев: отбирают личные вещи, продукты питания, документы и средства мобильной связи.

sb.by