Миротворцы района присоединились к акции «От всей души»

В рамках республиканской благотворительной акции «От всей души» территориальный центр социального обслуживания населения, районная организация ОО «Белорусский фонд мира», учащиеся Коммунаровской средней школы посетили пожилых граждан, находящихся на социальных койках в Коммунаровской сельской участковой больнице.

Людям, которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств находятся в учреждении здравоохранения, были подарены полотенца, рисунки, творческие номера и, конечно же, внимание и тепло добрых сердец.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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