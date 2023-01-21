Представители республиканских органов власти встретились с предпринимательским активом. Специалисты рассказали о новшествах, связанных с отменой упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и сокращения видов деятельности, которая позволяет платить единый налог.

Много вопросов вызывает налог на профессиональный доход. Новой формой по желанию могут воспользоваться физлица и ИП, которые подходят по виду деятельности. Система предполагает выплату 10 или 20 процентов от прибыли. Она работает через мобильное приложение и удобна тем, что сама высчитывает налоги. Автоматизированность операций, в том числе экономит время самозанятых на походы в налоговую инспекцию. В Беларуси на профналог с января перешли более 15 тысяч человек, в области – 2,5 тысячи.

Говорили о 713-м постановлении. Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич сообщила, что документ на доработке. За три месяца с начала его действия поступило около 10 тысяч обращений. Они отработаны, изменения внесены и согласуются с госорганами. Ожидается, что увеличат надбавку на непродуктовую группу товаров, учтут изменчивость курса валют при закупках на внешних рынках.



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