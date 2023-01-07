Новые административные процедуры МНС доступны на портале электронных услуг с 6 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра электронных услуг.

В электронной форме теперь можно осуществить еще три новые административные процедуры Министерства по налогам и сборам: получение (заверение) справки о подтверждении статуса белорусской организации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (548.1.4.5), размещение в электронном банке данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции заявки на изготовление акцизных марок для маркировки табачных изделий, алкогольных напитков (548.22.7.1) и получение решения о выдаче контрольных знаков для маркировки сопроводительных документов на ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта (548.22.8.2).

Подать заявления на осуществление указанных административных процедур заинтересованные лица могут на новой версии единого портала электронных услуг. Административные процедуры осуществляются на безвозмездной основе.

Административное решение в электронном виде можно скачать в личном кабинете на ЕПЭУ, решение на бумажном носителе — получить в инспекции МНС, в которую было направлено заявление.

belta.by