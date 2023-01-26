Американская киноакадемия назвала полный список номинантов на премию «Оскар».

Лидерами по числу номинаций стали «Все, везде и сразу», «Банши Инишерина» и «Фабельманы». Публикуем шорт-лист.

Лучший фильм:

  • «На Западном фронте без перемен»;
  • «Аватар: Путь воды»;
  • «Банши Инишерина»;
  • «Элвис»;
  • «Все везде и сразу»;
  • «Фабельманы»;
  • «Тар»;
  • «Топ Ган: Мэверик»;
  • «Треугольник печали»;
  • «Говорят женщины».

Лучшая мужская роль:

  • Остин Батлер — «Элвис»);
  • Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»;
  • Брендан Фрейзер — «Кит»;
  • Пол Мескаль — «Солнце мое»;
  • Билл Найи — «Жить».

Лучшая женская роль:

  • Кейт Бланшетт — «Тар»;
  • Ана де Армас — «Блондинка»;
  • Андреа Райзборо — «Ради Лесли»;
  • Мишель Уильямс — «Фабельманы»;
  • Мишель Йео — «Все везде и сразу».

Лучший режиссер:

  • Мартин Макдона — «Банши Инишерина»;
  • Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»;
  • Стивен Спилберг — «Фабельманы»;
  • Тодд Филд — «Тар»;
  • Рубен Эстлунд — «Треугольник печали».

Лучшая женская роль второго плана:

  • Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навеки»;
  • Хонг Чау — «Кит»;
  • Керри Кондон — «Банши Инишерина»;
  • Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»
  • Стефани Шу — «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»;
  • Барри Кеоган — «Банши Инишерина»;
  • Брендан Глисон — «Банши Инишерина»;
  • Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»;
  • Джадд Хирш — «Фабельманы».

Лучший дизайн костюмов:

  • «Вавилон»;
  • «Черная пантера: Ваканда навеки»;
  • «Элвис»;
  • «Всё везде и сразу»;
  • «Мистер Харрис едет в Париж».

Лучший саундтрек:

  • «На западном фронте без перемен»;
  • «Вавилон»;
  • «Банши Инишерина»;
  • «Все везде и сразу»;
  • «Фабельманы».

Лучший адаптированный сценарий:

  • «На западном фронте без перемен»;
  • «Стеклянная луковица»;
  • «Жить»;
  • «Топ Ган: Мэверик»;
  • «Женские сплетни».

Лучший оригинальный сценарий:

  • «Банши Инишерина»;
  • «Всё везде и сразу»;
  • «Фабельманы»;
  • «Тар»;
  • «Треугольник печали».

Лучшая песня:

  • «Applause» — «Теперь вместе»;
  • «Hold My Hand» — «Топ Ган: Мэверик»;
  • «Lift Me Up» — «Чнрная Пантера: Ваканда навеки»;
  • «Naatu Naatu» — «RRR: Рядом ревнт революция»;
  • «This Is A Life»— «Все везде и сразу».

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «На западном фронте без перемен»;
  • «Аргентина, 1985»;
  • «Близко»;
  • «Иа»;
  • «Тихоня».

Лучший анимационный фильм:

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
  • «Марсель, ракушка в ботинках»;
  • «Кот в сапогах: Последнее желание»;
  • «Я краснею»;
  • «Морской монстр».

Церемония вручения кинонаград пройдет уже в 95 раз и состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим мероприятия станут комик и телеведущий Джимми Киммел, который до этого уже дважды вел «Оскар».

Напомним, лучшим фильмом в прошлом году американская киноакадемия назвала «CODA: Ребенок глухих родителей». А самым интересным событием той награды стала пощечина от Уилла Смита ведущему Крису Року.

mlyn.by