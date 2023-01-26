Американская киноакадемия назвала полный список номинантов на премию «Оскар».
Лидерами по числу номинаций стали «Все, везде и сразу», «Банши Инишерина» и «Фабельманы». Публикуем шорт-лист.
Лучший фильм:
- «На Западном фронте без перемен»;
- «Аватар: Путь воды»;
- «Банши Инишерина»;
- «Элвис»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы»;
- «Тар»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Треугольник печали»;
- «Говорят женщины».
Лучшая мужская роль:
- Остин Батлер — «Элвис»);
- Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»;
- Брендан Фрейзер — «Кит»;
- Пол Мескаль — «Солнце мое»;
- Билл Найи — «Жить».
Лучшая женская роль:
- Кейт Бланшетт — «Тар»;
- Ана де Армас — «Блондинка»;
- Андреа Райзборо — «Ради Лесли»;
- Мишель Уильямс — «Фабельманы»;
- Мишель Йео — «Все везде и сразу».
Лучший режиссер:
- Мартин Макдона — «Банши Инишерина»;
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»;
- Стивен Спилберг — «Фабельманы»;
- Тодд Филд — «Тар»;
- Рубен Эстлунд — «Треугольник печали».
Лучшая женская роль второго плана:
- Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навеки»;
- Хонг Чау — «Кит»;
- Керри Кондон — «Банши Инишерина»;
- Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»
- Стефани Шу — «Все везде и сразу»
Лучшая мужская роль второго плана:
- Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»;
- Барри Кеоган — «Банши Инишерина»;
- Брендан Глисон — «Банши Инишерина»;
- Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»;
- Джадд Хирш — «Фабельманы».
Лучший дизайн костюмов:
- «Вавилон»;
- «Черная пантера: Ваканда навеки»;
- «Элвис»;
- «Всё везде и сразу»;
- «Мистер Харрис едет в Париж».
Лучший саундтрек:
- «На западном фронте без перемен»;
- «Вавилон»;
- «Банши Инишерина»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы».
Лучший адаптированный сценарий:
- «На западном фронте без перемен»;
- «Стеклянная луковица»;
- «Жить»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Женские сплетни».
Лучший оригинальный сценарий:
- «Банши Инишерина»;
- «Всё везде и сразу»;
- «Фабельманы»;
- «Тар»;
- «Треугольник печали».
Лучшая песня:
- «Applause» — «Теперь вместе»;
- «Hold My Hand» — «Топ Ган: Мэверик»;
- «Lift Me Up» — «Чнрная Пантера: Ваканда навеки»;
- «Naatu Naatu» — «RRR: Рядом ревнт революция»;
- «This Is A Life»— «Все везде и сразу».
Лучший фильм на иностранном языке:
- «На западном фронте без перемен»;
- «Аргентина, 1985»;
- «Близко»;
- «Иа»;
- «Тихоня».
Лучший анимационный фильм:
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
- «Марсель, ракушка в ботинках»;
- «Кот в сапогах: Последнее желание»;
- «Я краснею»;
- «Морской монстр».
Церемония вручения кинонаград пройдет уже в 95 раз и состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим мероприятия станут комик и телеведущий Джимми Киммел, который до этого уже дважды вел «Оскар».
Напомним, лучшим фильмом в прошлом году американская киноакадемия назвала «CODA: Ребенок глухих родителей». А самым интересным событием той награды стала пощечина от Уилла Смита ведущему Крису Року.