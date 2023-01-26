Американская киноакадемия назвала полный список номинантов на премию «Оскар».

Лидерами по числу номинаций стали «Все, везде и сразу», «Банши Инишерина» и «Фабельманы». Публикуем шорт-лист.

Лучший фильм:

«На Западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Топ Ган: Мэверик»;

«Треугольник печали»;

«Говорят женщины».

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер — «Элвис»);

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»;

Брендан Фрейзер — «Кит»;

Пол Мескаль — «Солнце мое»;

Билл Найи — «Жить».

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт — «Тар»;

Ана де Армас — «Блондинка»;

Андреа Райзборо — «Ради Лесли»;

Мишель Уильямс — «Фабельманы»;

Мишель Йео — «Все везде и сразу».

Лучший режиссер:

Мартин Макдона — «Банши Инишерина»;

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»;

Стивен Спилберг — «Фабельманы»;

Тодд Филд — «Тар»;

Рубен Эстлунд — «Треугольник печали».

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навеки»;

Хонг Чау — «Кит»;

Керри Кондон — «Банши Инишерина»;

Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»

Стефани Шу — «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана:

Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»;

Барри Кеоган — «Банши Инишерина»;

Брендан Глисон — «Банши Инишерина»;

Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»;

Джадд Хирш — «Фабельманы».

Лучший дизайн костюмов:

«Вавилон»;

«Черная пантера: Ваканда навеки»;

«Элвис»;

«Всё везде и сразу»;

«Мистер Харрис едет в Париж».

Лучший саундтрек:

«На западном фронте без перемен»;

«Вавилон»;

«Банши Инишерина»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы».

Лучший адаптированный сценарий:

«На западном фронте без перемен»;

«Стеклянная луковица»;

«Жить»;

«Топ Ган: Мэверик»;

«Женские сплетни».

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Инишерина»;

«Всё везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Треугольник печали».

Лучшая песня:

«Applause» — «Теперь вместе»;

«Hold My Hand» — «Топ Ган: Мэверик»;

«Lift Me Up» — «Чнрная Пантера: Ваканда навеки»;

«Naatu Naatu» — «RRR: Рядом ревнт революция»;

«This Is A Life»— «Все везде и сразу».

Лучший фильм на иностранном языке:

«На западном фронте без перемен»;

«Аргентина, 1985»;

«Близко»;

«Иа»;

«Тихоня».

Лучший анимационный фильм:

«Пиноккио Гильермо дель Торо»;

«Марсель, ракушка в ботинках»;

«Кот в сапогах: Последнее желание»;

«Я краснею»;

«Морской монстр».

Церемония вручения кинонаград пройдет уже в 95 раз и состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим мероприятия станут комик и телеведущий Джимми Киммел, который до этого уже дважды вел «Оскар».

Напомним, лучшим фильмом в прошлом году американская киноакадемия назвала «CODA: Ребенок глухих родителей». А самым интересным событием той награды стала пощечина от Уилла Смита ведущему Крису Року.

mlyn.by