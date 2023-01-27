Женский взгляд на политику с Анной ЛИТАШ

Прочитала на днях интервью Леха Валенсы изданию «Fakt» и подумала, что Польша все-таки парадоксальная страна. Не единожды там у власти были гении политической мысли, которые рано или поздно приводили государство к краху. Еще и ста лет не прошло с тех пор, как Польша вместе с Германией пыталась перекроить карту Европы, призывала своего на тот момент союзника к совместной борьбе с извечным врагом на востоке, а потом… Да вы и сами знаете, что было потом. Казалось бы, стоит учесть свой печальный исторический опыт. Но снова и снова к управлению страной приходят уникумы, стремящиеся в своих великодержавных устремлениях занять главенствующее место на европейской сцене.

Заручившись поддержкой США и продвигая интересы своего покровителя, Польша уже без стеснения диктует условия и выдвигает требования не только своим соседям, но и Брюсселю. Посудите сами, у поляков нет особых претензий только к литовцам да чехам со словаками, которые ничего особо не решают и, как и Польша, находятся под сильным влиянием Штатов. В эту же группу можно включить и Украину, которая будет выполнять все указания из Варшавы. С Беларусью так не получилось, поэтому мы для правящей элиты Польши с 2020 года перешли в стан заклятых врагов. Венгрией, власти которой не желают разрывать отношения с Россией и ставить под удар экономику своей страны, поляки недовольны. От Германии, которую, следуя современным трендам, не пинает разве только ленивый, Польша потребовала триллион долларов в качестве репараций. А на днях и вовсе осмелела, пригрозив немцам международной изоляцией, если те будут упорствовать в своем нежелании поставлять танки Украине. Изоляция не потребуется – самостоятельные и непреклонные в своих решениях немцы все-таки отправят «Леопарды» на Украину. Кстати, о танках, польский премьер собирается потребовать от ЕС компенсацию стоимости поставленных Украине танков. Не факт, что выгорит: чиновники Евросоюза и сами охочи до денег, если только не вмешаются США.

Отношения Польши и России я оставила напоследок. Польская политическая верхушка давно не скрывает всеобъемлющую ненависть к нашему союзнику. Но тут выплывший из небытия Лех Валенса решил объяснить немцам, «что проблемы с Россией были всегда». Прелесть какая. Что он пытается объяснить? Кого он призывает «разобраться с Россией»? Немцев? Либо этот поляк сошел с ума, либо он испытывает сожаление, что Советский Союз победил Германию, а не наоборот. Что он считает проблемой? То, что в годы войны в СССР погибло только 27 миллионов человек, а не все население?

История повторяется. Будем надеяться, что кто-нибудь напомнит этому лауреату Нобелевской премии мира, да и всему польскому политикуму: в прошлый раз по пути на восток Германия сперва разобралась со своим бывшим союзником – Польшей.