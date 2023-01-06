Женский взгляд на политику c Анной Литаш

Похоже, букетно-конфетный период между Украиной и Польшей подходит к концу. А как красиво все начиналось?! Помню, в конце 2013-го – начале 2014-го поляки всеми силами поддерживали стремление «мирных» украинских протестующих в светлое европейское будущее. Даже песни сочиняли в поддержку майдана. И, конечно, они видели на протестах портреты Бандеры и других нацистских выкормышей, которые несли ответственность за Волынскую резню, видели, как после переворота украинский национализм с каждым годом набирал обороты. Но Польша решала более значимые задачи, иногда выражая недовольство по поводу героизации Бандеры и бойцов ОУН-УПА.

Украинский же политикум, то ли почувствовав вседозволенность, то ли уверовав в свою значимость, стал периодически позволять себе вольности в общении с западными партнерами. Так, летом 2016 года украинская Рада осудила решение Польши о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. Это, якобы, ставит «под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран». В конце 2018-го Рада признала бойцов ОУН-УПА участниками боевых действий и приравняла к ветеранам Великой Отечественной войны, а день рождения Бандеры, 1 января, стал государственным праздником.

В 2019-м на украинском телеканале вышла программа, которая, как сказал посол Польши на Украине Цихоцкий, идеализирует Бандеру. На что автор программы заявил, что Украина, будучи суверенным государством, не должна согласовывать свою информационную политику с другими странами. Нечто похожее поляки услышали и в январе 2020 года. В ответ на осуждение послами Польши и Израиля прославления идеологов украинского национализма и ярых сторонников этнических чисток Бандеры и Мельника пресс-секретарь МИД Украины заявила, что каждая страна сама решает, кто ее герои и как их чествовать. Что Украина, собственно, и продолжила делать, устанавливая памятники нацистским пособникам и называя в их честь улицы.

Казалось, в 2022 году все противоречия были забыты. Украинцы и поляки, по заверениям их лидеров, стали не просто братьями, а чуть ли не одним народом. Летом было анонсировано соглашение о совместном таможенном и пограничном контроле, Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об особых гарантиях для поляков. Кроме того, Украина решила передать Польше на хранение свои золотовалютные резервы и разместить на ее территории РЦОД (резервный центр обработки данных) своей налоговой службы. Также через Польшу осуществляется поставка Украине военной техники и боеприпасов. На днях заместитель министра культуры и национального наследия Польши предложил украинцам вывезти к ним даже предметы культуры и искусства. В общем, как и мечтал Зеленский, полное единение и никаких барьеров. Правда, и государственного суверенитета у Украины уже никакого, но для польских «братьев» ничего не жалко.

Как-то в 2017-м лидер правящей в Польше партии «ПиС» Качиньский заявил Порошенко, что «с Бандерой они в Европу не войдут». И с наступлением 2023 года поляки обозначили украинцам, что они не забыли о Волынской резне. 1 января в официальном Twitter-аккаунте Верховной Рады Украины был опубликован пост, посвященный празднованию 114-летия Бандеры, а также фотография министра обороны Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов. На следующий день премьер-министр Польши Моравецкий высказал свое возмущение по этому поводу. «Мы крайне критически относимся к любому прославлению Бандеры, здесь не может быть никаких нюансов, – заявил глава польского парламента. – В следующем разговоре с премьером Украины я скажу об этом очень и очень однозначно». Уже 3 января Верховная Рада без комментариев и свойственного украинским деятелям красноречия удалила эту публикацию. Как сказал замглавы МИД Польши Мулярчик, это знак того, что украинцы, однако, прислушались к их голосу. Конечно, прислушались. И впредь будут прислушиваться и к полякам, и к американцам, и к англичанам. У украинских властей теперь нет другого варианта, кроме как исполнять указания белых господ.

Не нравились Украине прежние герои и партнеры из числа ближайших соседей, придумала она себе новых героев, нашла новых союзников. И осталась у разбитого корыта, как старуха из сказки запрещенного ныне на Украине Пушкина.