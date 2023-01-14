После мирового финансового кризиса 2007 и 2008 годов рост крупных мировых экономик как в ЕС, так и в США стал слабее. Последовавшие затем пандемия и ввязывание евролидеров в украинский конфликт не оставляют сомнений у экономистов: нынешний кризис будет усугубляться. Прогнозируется, например, что США по итогам минувшего года покажут реальный рост в 1,8 процента, в наступившем году — всего 0,5 процента и, может быть, 1 процент — в 2024‑м. Все эти показатели намного хуже, чем были после мирового финансового кризиса. И обусловлено такое падение в том числе безумной санкционной политикой, взятой на вооружение западными столицами, далекими от интересов собственных граждан.



Сказано

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, 9 декабря 2022 г.

Бей своих, чтоб чужие… смеялись

Недавнее соглашение министров Евросоюза, «Большой семерки» и Австралии установить ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель («с целью сокращения доходов Москвы от экспорта») вызвало усиление раскола в ЕС. Так, Франция, Италия, Бельгия и Польша выступали за ограничение цен, но Германия, Нидерланды, Австрия и Дания — против такой инициативы, считая, что гарантия поставок важнее самой цены. Тем более что эффект от санкций совершенно не соответствует ожиданиям от него. Египетское издание Sasapost отмечает: «Все это не отвечает ожиданиям по поводу экономического восстановления и доказывает, что западные санкции навредят не только России, но и Европе, и США. При этом в отношении первой прогнозы становятся оптимистичнее. Если Москве удастся чаще обходить санкции и добиться глобального раскола на два лагеря (западный и ему враждебный), ее экономические показатели могут улучшиться в еще большей степени».

Аналогичную тенденцию демонстрирует Беларусь: тщательно просчитанные и выверенные меры, предпринятые Президентом, Правительством и всем экономическим блоком страны, не просто нивелировали последствия санкционного давления, но и обеспечили обширное поле для развития. Министр экономики Александр Червяков констатирует:

— Мы научились работать максимально гибко и адаптировались к неблагоприятным внешним условиям. Разработали своего рода прививку против санкций, ее основные составляющие — работа на опережение, освоение новых рынков сбыта, переориентация транспортных потоков. Оценки экспертов международных организаций о том, что санкционные ограничения приведут в 2022‑м к потерям ВВП до 10 процентов и более, не оправдались.

По итогам 2022‑го намерены выйти на рекордное за всю историю положительное сальдо внешней торговли — около 4,5 миллиарда долларов. Это мощное подспорье для поддержания стабильности на валютном и финансовом рынках. Несмотря на все усилия Запада, разрушить нашу экономику не удалось.

Пакеты отправляются в мусор

Видимо, грядущий коллапс в ЕС все же осознают. И хотя пакеты санкций продолжают множить, делают это все более неохотно и формально. На днях агентство Reuters сообщило, что, хотя лидеры объединения наконец договорились о девятом пакете санкций, переговоры были очень напряженными: Польша, соседка России, и страны Балтии призывали к ужесточению ограничений, в то время как государства Западной Европы, например Германия, колебались. Единство ЕС в отношении антироссийских санкций начало давать трещины, поскольку опасения по поводу их обратного эффекта на неустойчивую экономику самой Европы подрывают единство блока и его внешнеполитический имидж. Научный сотрудник исследовательского центра по вопросам мирового развития при Госсовете КНР Дин Ифань отмечает на страницах «Жэньминь жибао»:

— С начала украинского конфликта ЕС ввел несколько раундов санкций в отношении России, но они не оказали существенного влияния на последнюю. Вместо этого пострадала сама Европа. История уже неоднократно доказывала, что попытки подчинить себе другие страны с помощью санкций в большинстве случаев неэффективны. Постепенно санкции и антисанкции между ЕС и Россией ужесточались, а Европа испытала на себе жесткий эффект бумеранга: темпы восстановления экономики после эпидемии нового коронавируса резко замедлились, и она оказалась на грани рецессии. В то же время регион погряз в тяжелейшем энергетическом кризисе и столкнулся с максимальным уровнем инфляции за последние 40 лет.

Отсюда откровенный саботаж собственной санкционной политики даже странами Запада. Политический аналитик Александр Шпаковский приводит пример Минского тракторного завода, рост экспорта продукции которого в прошлом году в соотношении к 2021 году составил 128,3 процента, причем определенные отгрузки осуществлялись и в страны ЕС, несмотря на санкции, и констатирует:

— В целом военное значение Беларуси в союзе с Российской Федерацией никак не больше, чем экономическое. Более того, с началом СВО именно экономическое значение приобрело первостепенный характер. Наша страна стала индустриальным и сельскохозяйственным сердцем Союзного государства.

Окно возможностей

Итак, несмотря на жесткое санкционное давление, белорусская продукция остается востребованной на внешних рынках. На состоявшемся 5 января во Дворце Независимости совещании по экспорту первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, отвечая на вопрос журналистов о том, меняется ли риторика западных стран в отношении наших минеральных удобрений, пояснил предельно понятно:

— На самом деле все просто: политика политикой, а бизнес бизнесом. Удобрения — это продовольствие, продовольствие — это стабильность стран, которые покупают наши удобрения. Рынки наши удобрения берут, традиционные рынки берут с нарастающей.

Тем временем японская Nihon Keizai прогнозирует, что антироссийские и антибелорусские санкции приведут лишь к углублению зависимости развивающихся стран от России: «Спрос превысит предложение после 2027 года, когда глобальные поставки вырастут.

Однако в ходе этого процесса увеличится количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Москвой и Пекином из-за продолжающихся антироссийских санкций». Однако главнейшее последствие санкционной политики ЕС и предпринимаемых Россией и Беларусью контр- мер — нерентабельность немецкой и европейской промышленности, полагает эксперт РОО «Белая Русь» Петр Петровский:

— Около 40 процентов малых и средних предприятий находятся перед угрозой банкротства. 25 процентов крупных бизнесменов ФРГ уже начали перевозить свои мощности в США. Все это грозит деиндустриализацией немецкой и общеевропейской экономики, что в стратегической перспективе может изменить до неузнаваемости статус, структуру и вес ЕС. Что это означает для Беларуси? Наша страна в случае деиндустриализации ЕС может столкнуться как с изменением номенклатуры поставок товаров на рынки Евразии (сокращением европейской техники), так и с миграцией из ЕС в нашем направлении. Поэтому здесь следует быть готовыми: переманивать индустриальные кадры, привлекать инвестиции в развитие промышленности и импортозамещение по линии СГ, ЕАЭС и из КНР прежде всего, усиливать миграционную безопасность и быть готовым к внутриевропейской нестабильности и дезинтеграции.

Беларуси выпадает шанс стать индустриальным лидером и центром на западе Евразии в случае деиндустриализации ЕС.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель