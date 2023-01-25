Когда появился День студента?

25 января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

День был выбран не случайно. Основатель университета граф И. И. Шувалов приурочил открытие учебного заведения к именинам своей матери Татьяны Ростиславской.

Почему Татьянин день называют Днём студентов?

Именно в этот день, 25 января, православная Церковь вспоминает святую Татиану Римскую. Она приняла мученическую смерть за веру в Христа.

В 1791 году в одном из флигелей главного здания университета на Моховой улице была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

Традиции празднования студенческого дня

В 60-70-е годы XIX века Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник. Сначала его отмечали только в Москве, затем традиция распространилась и в других городах России, где были высшие учебные заведения.

Официальным праздником считалось 12 января. И только указом императора Николая I празднование Дня студентов было перенесено на 25 января — день подписания указа об основании Московского университета.

До революции у праздника были свои традиции и ритуалы. В Татьянин день устраивали гуляния. На улицы выходили преподаватели и профессура, студенты и выпускники высших учебных заведений — юристы, врачи, учителя и другие представители интеллигенции.

Схема празднования была универсальна: обедня, молебен с акафистом святой мученице Татиане, торжественное мероприятие при университете, затем развлечения.

Праздник отмечался достаточно шумно и весело. Полиции не рекомендовалось в этот день арестовывать и даже задерживать выпивших студентов, им наоборот оказывали помощь.

Студенты прогуливались по Большой Никитской и распевали гимн «Gaudeamus igitur». После толпа перемещалась к Тверскому бульвару, в излюбленные кабаки. Еще с семидесятых годов XIX века хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для празднования. На этом пиру за одним столом могли оказаться бедные студенты и именитые профессора — на один день учёное сообщество забывало про чины и становилось единым братством.

После 1917 года о Татьянином дне забыли на долгие десятилетия, однако в 1990-е годы праздник снова вернулся. Многие традиции, к сожалению, не сохранились.

День студента официально признали только в 2005 году: 25 января президент Владимир Путин подписал указ о дате праздника и присвоении ему высокого статуса общегосударственного.

Почему на Татьянин день студенты пьют медовуху?

На Татьянин пили разные горячительные напитки. Дети из богатых семей могли позволить себе вино или шампанское. Для обычных студентов самым доступным напитком была медовуха. 25 января ее выкатывали на улицу прямо в бочках.

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