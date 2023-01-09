Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 2023 год объявлен Годом мира и созидания. Неслучайно первый урок в новом году в учреждениях образования всей Гомельщины был посвящен этой важной теме. Инициаторами его стали Гомельский облисполком и областное отделение Белорусского фонда мира.

В средней школе №1 Буда-Кошелева с учащимися 9 и 11 классов о важности мира и необходимости помнить свою историю говорила председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова. Кроме того, на уроке ребята ближе познакомились с деятельностью миротворческой организации, посмотрели видеофильм о Белорусском фонде мира.

С десятиклассниками провели урок мира и созидания и.о. председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова и первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Председатель отраслевого райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич встретилась с третьеклассниками. Ребята написали свои пожелания мира, добра и спокойствия на «посланниках мира» – бумажных голубях.