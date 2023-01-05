Сегодня на базе гимназии г. Буда-Кошелево прошел районный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Участие в масштабном и важном событии приняли порядка 40 учащихся.

Несмотря на то, что погода внесла свои весомые коррективы в ход соревнований, азарта, воли и стремления к победе у ребят было не отнять. Мальчишки и девчонки трех возрастных категории продемонстрировали быстроту, выносливость и меткость, чему не стали помехой даже дождь и снег. После подведения итогов соревнований будут определены победили в командном и личном зачетах. Лучшие войдут в сборную команду района и представят Будакошелевщину на областном этапе.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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