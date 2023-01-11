Сегодня в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко состоялось открытие международного выставочного проекта «Пакт Рериха – Мир через Культуру». Участие в открытии приняли представители Международного Центра Рерихов и Международного Комитета по сохранению наследия Рерихов в Республике Беларусь Елена Чулкова, Владимир Попов и Виктория Куница.

Культура является неотъемлемой частью любой страны, это основа духовности народа, стимул к его развитию, связующее звено между прошлым и будущим. К тому же, культура и искусство пробуждают в нас самые лучшие качества, но они беззащитны перед злобой, невежеством и непониманием. К сожалению, на протяжении всей истории человечества на нашей планете происходят войны и конфликты, в которых безвозвратно погибает огромное количество предметов культуры, каждый их которых бесценен.

Еще в начале XX века на это обратил внимание выдающийся русский художник, мыслитель, гуманист и общественный деятель Николай Рерих, ставший создателем уникального международного документа. Он получил название Пакт Рериха – договор о защите культурных ценностей – и стал основой современной международно-правовой системы защиты культурных ценностей. Его принципы и нормы, его идея о мире через культуру нашли отражение в конвенциях и протоколах, направленных на охрану культурного наследия, а также в Преамбуле Устава и в ряде международно-правовых актов ЮНЕСКО.

Целью Пакта была не только защита культурных ценностей как в мирное время, так и во время войны, но и ликвидация самих войн на планете. Рерих был убежден, что только защита и развитие культуры принесут мир на Землю. «Мир через Культуру» – так коротко и ясно сформулировал он основную идею Пакта, подписанного 15 апреля 1935 года в Вашингтоне. В рамках Договора был утвержден предложенный Рерихом отличительный флаг для идентификации объектов охраны, получивший всемирную известность как Знамя Мира. И сегодня, в XXI веке, когда сохранение прочного мира на планете по-прежнему остается одной из самых неотложных задач, значимость Пакта неуклонно возрастает. Особую значимость он приобретает в Год мира и созидания в Беларуси.

Участникам выставки был продемонстрирован фрагмент фильма о Пакте Рериха «Время собирать камни» режиссера Валерия Шатина. Организаторы проекта провели экскурсию по выставке, рассказав о том, как у Николая Рериха зародилась идея о защите культурных ценностей, какой путь развития она прошла, прежде чем оформиться в международный Договор – Пакт Рериха. В качестве символа Пакта он предложил Знамя Мира, представляющее собой полотнище с расположенным в центре знаком Триединства, одним из самых древних знаков, который встречается во всех религиях мира. Этот знак Николай Рерих взял в круг и трактовал его как единение прошлого, настоящего и будущего в круге вечности, а также как искусство, наука и религия в едином поле культуры. Знамя Мира призвано объединить человечество под знаком культуры.

Не менее интересной частью выставки стало знакомство с картинами Николая Рериха. О художнике и его картинах рассказала член отделения МЦР, художник и педагог Виктория Куница, отметившая, что каждая картина Рериха несет в себе символ, посыл, который мы можем расшифровать по уровню своего сознания. Он не правил свои полотна, как это обычно делают художники, а выстраивал в своем воображении законченный образ картины и потом переносил его на полотно. Такой техники требовал и материал, которым работал Николай Константинович, – темпера. Сегодня известно о 7000 работ, созданных художником.

У каждого желающего есть уникальная возможность познакомиться с творчеством Николая Рериха, посетив международный выставочный проект «Пакт Рериха – Мир через Культуру». Выставка продлится до 11 февраля.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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