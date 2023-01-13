Женский взгляд на политику с Анной ЛИТАШ

На прошлой неделе Хуан Гуайдо был лишен последней надежды: США больше не признает его президентом Венесуэлы. В 2019-м вслед за Штатами, как по команде, его признал легитимным весь «демократический» мир. Благодетели позволили Гуайдо контролировать золото на 2 млрд долларов, размещенное Центробанком Венесуэлы в Банке Англии, и зарубежные активы своей страны. Естественно, под неустанным контролем белых господ. Президент из параллельной реальности возглавлял временное правительство, катался по разным странам и обсуждал с важными людьми, как они будут устанавливать истинную демократию в Венесуэле. В это время официальные власти Боливарианской Республики находились под жестким санкционным прессингом.

Ситуация начала меняться в 2022 году. В условиях энергетического кризиса Вашингтон и его союзники начали терять интерес к сбитому летчику Гуайдо, не оправдавшему возложенные на него ожидания, когда есть дела поважнее, а именно венесуэльская нефть. А говорить о ней можно только с диктатором Мадуро, но никак не с альтернативным «демократическим» лидером. Еще летом наметилась тенденция к ослаблению санкций в отношении легитимного правительства Венесуэлы, когда Госдепартамент разрешил двум нефтяным компаниям поставлять венесуэльские углеводороды в Европу. В ноябре 2022-го Минфин США выдал компании Chevron лицензию на добычу и импорт нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. Правда, только в Штаты, которым надо восполнить частично распроданные в прошлом году стратегические запасы нефти и решить вопрос с топливным кризисом.

США и страны Европы ведут переговоры с Венесуэлой, тем самым признавая легитимной власть Николаса Мадуро. Даже если ослабление санкций в отношении венесуэльских властей временное, для них это шанс частично выправить критическое положение дел в стране. А вот для Гуайдо сложившаяся ситуация означает конец политической карьеры и какого-либо финансирования. Такова судьба любого «лидера демократических сил», получающего зарплату от западных стран. Сначала его назначают президентом… или президенткой, возят по миру для придания политического веса. Со временем, если говорящая голова не приносит результат, ей сначала урезают финансирование, а затем и вовсе отправляют в утиль.