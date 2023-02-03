Пяти достойнейшим уроженцам гомельской земли присвоить звание «Почетный гражданин Гомельской области, — такое решение принято сегодня на сессии областного Совета депутатов.

Вот их имена:

Леонид Гейштор, чемпион XVII Олимпийских игр в Риме 1960 г. — за высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие олимпийского движения в Республике Беларусь;

Людмила Лавринович (Корхова), народная артистка Беларуси — за значительный личный вклад в развитие театрального искусства Беларуси;

Александр Ляхов, генеральный директор РУП «ПО «Белоруснефть» — за достижение высоких производственных показателей и значительный личный вклад в развитие нефтяной промышленности Беларуси;

Галина Павленок, народная артистка Беларуси — за личный вклад в приумножение духовного и культурного наследия белорусского народа;

Григорий Шпаков, председатель правления СПК «50 лет Октября», заслуженный работник сельского хозяйства БССР — за большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Гомельской области.

Гомельщина официально