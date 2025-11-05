Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября заслушал доклады председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова и министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщает БЕЛТА.

Председатель КГК доложил о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли. Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля глава государства. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.

Вторая тема разговора главы государства с председателем КГК — эффективное использование земель и госимущества. Речь о вовлечении земли в хозяйственный оборот, сносе тех или иных старых построек. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются, и определиться с их возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах.

Доложено Президенту также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов по всей стране. Доложено, что количество таких объектов за последние годы значительно сократилось, но остается ряд проблемных вопросов.

Комитет госконтроля также в развитие поручения Президента осуществляет мониторинг по наведению порядка (до 7 ноября). Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона. Председатель Комитета госконтроля доложил о промежуточных результатах. Президент отметил важность того, чтобы сосредоточиться не только на внешнем наведении порядка, но и на решении вопросов более глобального характера. Глава государства поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней предоставить ему обстоятельный доклад о том, Комитет госконтроля также в развитие поручения Президента осуществляет мониторинг по наведению порядка (до 7 ноября). Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона. Председатель Комитета госконтроля доложил о промежуточных результатах. Президент отметил важность того, чтобы сосредоточиться не только на внешнем наведении порядка, но и на решении вопросов более глобального характера. Глава государства поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней предоставить ему обстоятельный доклад о том, как выполняется поручение по наведению порядка.

Кроме того, в ходе доклада Александр Лукашенко дал поручение Комитету госконтроля изучить рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом этой продукции на территории страны.

Иван Кубраков доложил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию преступлений прошлых лет — резонансным, а также преступлениям, которые находятся на контроле Президента. Иван Кубраков доложил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию преступлений прошлых лет — резонансным, а также преступлениям, которые находятся на контроле Президента.

Еще одна тема — противодействие киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент — впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10%. Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста.

В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем. В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.

Важная тема доклада — ⁠вопросы дорожной безопасности. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. В том числе Президенту доложено по результатам проведенной работы после изменения правил ПДД. Главу государства интересовало, как население относится к изменениям законодательства в сфере обеспечения дорожной безопасности, особенно что касается средств персональной мобильности.

Иван Кубраков также доложил главе государства о статистике и оперативной обстановке по теме миграции.

По всем вопросам Президент дал конкретные поручения.