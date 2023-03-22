Скоро начнется сезон сбора березового сока. Кстати, истечение жидкости из надреза называется плачем растения, а сама жидкость – соком плача или пасокой. Пасока представляет собой разбавленный раствор минеральных веществ, поглощенных корнем из почвы, с некоторой примесью органических соединений.

Весной сок плача у древесных пород богат органическими соединениями, в основном сахарами, азотистыми веществами, органическими кислотами — никотиновой, глутаминовой, яблочной, но минеральных элементов в нем меньше, чем в органических соединений. Так в березовом соке содержание сахара составляет 1-2%. Еще содержатся фитонциды с высокой антимикробной активностью, витамины групп С, B6, B12. Кислоты, входящие в состав соков, не синтезируются в организме человека, но необходимы для его нормальной жизнедеятельности. Например, глутаминовая кислота играет важную роль в азотистом обмене: перенос аминогруппы, связывание токсичного для организма аммиака.

Несмотря на то, что березовый сок является самым чистым пищевым продуктом леса по содержанию радиоцезия-137, принимая во внимание особенности территории проживания населения, напоминаем о правилах его заготовки.

Подберите нужное место.

Для сбора лучше всего подойдут леса вдали от крупных городов, промышленных предприятий и больших трасс. Деревья впитывают в себя вредные вещества и выхлопные газы, и это может сказаться на качестве напитка.

Плотность загрязнения почвы радиоцезием должна быть не более 15 Ки/км2 .

Во влажных условиях произрастания берез концентрация цезия в соке увеличивается в 3 раза.

В конце подсочки концентрация цезия возрастает до двух раз.

Доверяй, но проверяй.

Средний уровень содержания цезия в березовом соке составил 16 Бк/л. Но это не даёт гарантии, что в этом году мы не обнаружим значительных превышений пороговых уровней.

Березовый сок можно проверить на содержание радионуклидов цезия-137 в лаборатории Буда-Кошелевского районного центра гигиены и эпидемиологии по адресу ул. 50 лет Октября, 29а ежедневно с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.30. Перерыв на обед с 13.00 до 13.30.

Любую дополнительную информацию можно получить по телефону 8(02336) 7-74-04.

Главный государственный санитарный врач Буда-Кошелевского района С.А. Антонов