В соответствии с действующим законодательством заявители подают электронные обращения только через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Другие способы их подачи не применяются.





Данная система предназначена для автоматизации процессов подачи в госорганы и иные госорганизации электронных обращений и получения ответов (уведомлений) на них, а также для их обработки, электронных копий письменных обращений, регистрационно-контрольных форм регистрации устных обращений, электронных копий ответов на обращения, иной информации о рассмотрении обращений, об оставлении их без рассмотрения по существу вопросов. Ее пользователи – государственные органы и иные госорганизации, заявители.

Как отметили в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома, система учета и обработки обращений обеспечивает информационную взаимосвязь между заявителями и организациями, получателями обращений, информирование заявителей о ходе рассмотрения их обращений, а также предоставление возможности перенаправлять обращения для рассмотрения в другие организации в рамках их компетенции.

Преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей при подаче электронных обращений и получения ответов на них. Вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа, иной госорганизации заявителю предоставляется единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к системе учета и обработки обращений. Система позволяет отслеживать, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение. При этом вся информация о поданных обращениях и полученных на них ответах (уведомлениях) доступна заявителю в одном месте посредством личного электронного кабинета в данной системе.