Эта народная мудрость приобретает особую актуальность во время проведения важных сельскохозяйственных кампаний. Ведь в слаженной цепочке посевной питание механизаторов – важное звено. На неделе «Авангард» вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК Валентиной Ксензовой побывали в одном из хозяйств района и на месте убедились, что кормят земледельцев вкусно и сытно.

– Не секрет, что от правильной организации питания зависит трудоспособность работников, что в свою очередь способствует росту производительности труда и сокращению потерь рабочего времени. Поэтому организация питания тружеников сельского хозяйства всегда находится на контроле райкома профсоюза, который постоянно мониторит условия труда работников хозяйств. Могу с уверенностью сказать, что во всех сельхозпредприятиях района питание организовано на должном уровне. Шесть предприятий обеды организуют самостоятельно. В филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» обеды доставляются из кафе «Молодежное», услугами столовой филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» пользуется ОАО «Рогинь». Стоимость обедов для тружеников в хозяйствах варьируется, но в среднем они платят до 20% от его полной стоимости, что составляет менее 2 рублей. Как показал мониторинг, в столовых для приготовления горячих обедов есть все необходимое: помещение кухонь находятся в надлежащем состоянии, есть вся необходимая мебель, техника и посуда, продукты закупаются качественные, меню разнообразное, да и к приготовлению блюд опытные повара подходят ответственно. Поэтому труженики, задействованные на полевых работах, голодными уж точно не останутся, – отметила Валентина Ксензова.

Пока мы беседовали с Валентиной Васильевной, на поле подъехала машина с горячим обедом. Приветливая раздатчица Елена Сивицкая из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» звонким голосом зовет мужчин к столу. Не успели они еще и подойти к машине, как на столе, словно на скатерти-самобранке, появляются термосы с ароматной едой, хлеб и столовые приборы. Сегодня в меню: рассольник, каша рисовая, котлеты с подливой, винегрет, компот из сухофруктов и минеральная вода с собой, чтобы при желании утолить жажду.

По словам Елены Сивицкой, которая с марта по ноябрь переквалифицируется из полевода в раздатчицу, обеды на поля доставляются горячими в специальных термосах, сохраняющих вкус и питательные свойства. Так как поля в хозяйстве разбросаны, машина с обедами старается оперативно добраться в каждую точку, чтобы люди вовремя получили горячее питание.

Не могу не поинтересоваться у мужчин, кушающих с аппетитом первое, по душе ли им обеды.

– Кормят нас хорошо, блюда всегда вкусные, горячие и разнообразные. Особенно нравится картофельное пюре и котлеты. К тому же, на свежем воздухе, да еще и хорошенько потрудившись, обедать особенно приятно, – единогласно отмечают труженики.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из личного архива Валентины Ксензовой