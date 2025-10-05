Отрасль образования по праву считается фундаментом для развития общества и государства. Трудно переоценить вклад учителя в становление личности юного гражданина и патриота, определение его профессионального выбора, развитие талантов и творческого мышления, говорится в поздравлении:

«Ваш труд благороден и бесценен! Выполняя важную миссию, вы закладываете основы завтрашнего дня, формируете интеллектуальный потенциал страны. Вы не просто передаете знания детям, вы учите их мечтать, стремиться к целям и верить в себя. Ваша поддержка, мудрые наставления и безусловная вера помогают молодому поколению достичь высот в учебе и творчестве, сформировать жизненные ценности, а в дальнейшем стать профессионалами своего дела».

Гомельщина официально