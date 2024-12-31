Министерством внутренних дел в период новогодних и рождественских праздников принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан.



С 31 декабря по 8 января личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переводится на усиленный вариант несения службы.

Во всех местах проведения массовых мероприятий будут дежурить сотрудники милиции. Традиционно заработают пункты пропуска с предварительным осмотром территории саперами. Ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП, а также в интернете.

Плотность нарядов на улицах увеличится, контроль за обстановкой также будет вестись с использованием систем видеонаблюдения. В отдельных местах проведения массовых мероприятий возможны ограничения движения транспорта или изменения маршрутов. Информация об этом будет размещена на различных медиаресурсах в открытом доступе.

По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению бесправников и водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В случае обнаружения бесхозных предметов, подозрительных граждан либо выявления правонарушений незамедлительно информируйте ближайший наряд милиции или сообщите об этом по телефону 102 Помните! Вы всегда можете обратиться к любому сотруднику за помощью и защитой.

Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не допускать нарушений действующего законодательства.

Правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан во время празднования Нового года и Рождества.

mlyn.by