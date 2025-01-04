«Белавиа» — лидер рейтинга пунктуальности Perfect Timing Awards 2024 от Международного аэропорта Шереметьево (Москва), сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

В рейтинг вошли авиакомпании с наиболее высокими показателями за минувший год. Лидеров определяли по таким параметрам, как пунктуальность прибытия и посадки, отправления и взлета воздушных судов.

«Белавиа» стала первой в номинации «Самая пунктуальная иностранная авиакомпания с объемом свыше 1500 взлетно-посадочных операций».

В настоящее время из Шереметьево выполняют полеты 42 авиакомпании по 150 направлениям.