Пик активности кровососущих насекомых продлится до двух недель и может сопровождаться аллергическими реакциями у людей и животных.
Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте в первой-второй декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля – начале мая, а активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается.
Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре.
Согласно данным обследований реки Буг в районе Брестской крепости, выявлены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов с невысокой численностью.
«При сохранении стабильной теплой погоды вылет кровососущих мошек прогнозируется в первой-второй декаде мая», – уверены специалисты.
В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых – прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду.
В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью.