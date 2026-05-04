Согласно данным обследований реки Буг в районе Брестской крепости, выявлены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов с невысокой численностью.

В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых – прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду.

В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью.