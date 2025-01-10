В Беларуси молодые люди смогут получить право управления комбайнами с 17 лет, сообщил журналистам член Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Сергей Давыдов. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», передает корреспондент БЕЛТА.





«Главная цель разработки документа — улучшение обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли. Молодые люди смогут получить право управления комбайнами с 17 лет. Таким образом, учащиеся агропромышленных колледжей уже со второго курса смогут принимать участие в посевной и уборочной работах, — рассказал Сергей Давыдов. — Данный подход соответствует требованиям Президента Республики Беларусь в части усиления практикоориентированности профессионального образования. Применение теоретических знаний непосредственно на земле молодым людям пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности».

В частности, проектом закона предлагается снижение возраста лица, которое может получить право управления самоходной машиной сельскохозяйственного назначения (категория F), с 18 до 17 лет. Предусмотрено увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий С, D, Е, F.

Законопроектом также предусмотрено, что не потребуется замена ранее выданных водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной. Такие удостоверения сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы, и подтверждают право управления колесными тракторами, самоходными машинами категорий, указанных в этих удостоверениях.