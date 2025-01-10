С целью защиты членов комиссий от агрессивного воздействия в Избирательный кодекс были внесены изменения. В частности, сейчас в газетах и на сайтах исполкомов не публикуются персональные данные членов. Это не значит, что мы их прячем от избирателей. Когда избиратель придет на участок для голосования, то увидит членов комиссий, которые будут носить бейджи с указанием фамилии, имени и отчества. Данная законодательная мера предотвращает несанкционированное использование персональных данных членов избирательных комиссий», — рассказал Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.