К 15 января каждый избиратель получит приглашение на выборы, заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«К 15 января каждый избиратель должен получить приглашение на выборы, в котором будут указаны адрес участка для голосования и номер телефона, а также листовку с биографическими данными кандидатов. Сведения о кандидатах также размещены на сайте ЦИК», — сказал Игорь Карпенко.

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