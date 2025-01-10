К 15 января каждый избиратель получит приглашение на выборы, заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
- Карпенко: кампания по выборам Президента проходит в плановом режиме, сигналов о внештатных ситуациях не поступало
- Карпенко: выборы мы проводим для своей страны и своего народа
- Карпенко: на выборах Президента Беларуси уже аккредитованы 362 международных наблюдателя
«К 15 января каждый избиратель должен получить приглашение на выборы, в котором будут указаны адрес участка для голосования и номер телефона, а также листовку с биографическими данными кандидатов. Сведения о кандидатах также размещены на сайте ЦИК», — сказал Игорь Карпенко.
/Будет дополнено/.