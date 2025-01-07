Порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов меняется с 5 января, следует из ранее принятого постановления правления Национального банка Беларуси.

Одно из главных новшеств в том, что в кредитную историю теперь будут включать данные о рассрочках и отсрочках, которые физлицо получало при покупке различных товаров. Кроме того, там укажут, брал ли человек кредитные средства на рефинансирование других кредитов.

Также два раза в год в Нацбанке граждане могут бесплатно получать кредитные отчеты, но на бумажном носителе – не более одного раза.

Есть в документе и нормы против мошенников. С 5 января банк или другой пользователь кредитной истории сможет узнавать, что запрос в базу данных приходил от другой такой организации. Это нужно, чтобы выявлять случаи, когда люди под влиянием мошенников пытаются получить кредиты сразу в нескольких банках.