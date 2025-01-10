Латвия обяжет граждан стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), предоставлять перед въездом дополнительную информацию о себе. Об этом пишет ИТАР ТАСС со ссылкой на латвийские СМИ.

Нововведения еще не приняты. Они существуют в виде законопроекта, подготовленного комиссией Сейма Латвии по национальной безопасности.

В случае принятия закона, граждан стран СНГ, в том числе белорусов, обяжут перед въездом в прибалтийскую республику предоставлять информацию о целях поездки, а также о периоде и месте пребывания в стране. Потребуют и данные о занимаемых должностях, опыте службы в некоторых ведомствах и даже об участии в выборах.

За отказ предоставить такие сведения или за ложную информацию белорусов будут ждать штрафы до 2 тыс. евро. Исключение сделают только для тех, кто обладает дипломатическим иммунитетом, а также совершает краткосрочную поездку для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.

Напомним, на исходе 2024 года Латвия ввела ограничение для водителей грузовиков. С 1 января они не имеют право ввозить на латвийскую территорию в баках своих машин больше 200 литров топлива.

1prof.by