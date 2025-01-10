Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения проанализировать нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости. Об этом глава государства заявил во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: «Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей».

«А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, — поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. — Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли».

Глава государства напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. «Пожалуйста — все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!» — сказал Президент.