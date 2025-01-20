Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств опубликовала промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой выборов Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

«По приглашению Министерства иностранных дел миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств с 18 декабря 2024 года осуществляет мониторинг подготовки выборов Президента Республики Беларусь, назначенных на 26 января 2025 года. Миссия действует свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства», — говорится в отчете.

По состоянию на 20 января в составе миссии аккредитованы 290 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Постоянный комитет Союзного государства, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. На долгосрочной основе работают 40 наблюдателей. Координирует их деятельность штаб миссии в Минске.

Члены штаба миссии обсудили ход избирательной кампании с руководством Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры. Долгосрочные наблюдатели миссии знакомятся с работой территориальных и участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь во всех областях Беларуси и Минске.

«Выборы проводятся на основе положений Конституции, Избирательного кодекса, иных законодательных актов Республики Беларусь, а также постановлений Центральной избирательной комиссии, разъясняющих отдельные процедуры организации избирательной кампании. Эксперты штаба миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ завершают анализ избирательного законодательства Республики Беларусь. Их выводы будут изложены после дня голосования в итоговом документе, — говорится в отчете. — Миссия отмечает системную и планомерную работу Центральной комиссии в электоральный период. В соответствии с кодексом предвыборная агитация кандидатов в Президенты началась за 25 дней до выборов — с 1 января 2025 года и продлится по 25 января. Члены миссии отмечают, что кандидаты и их доверенные лица для своей агитационной кампании используют все предоставленные законодательством возможности: встречи с избирателями, пикеты, выступления в СМИ, распространение печатных агитационных материалов. Значительная часть агитационной работы предвыборными штабами кандидатов ведется с использованием различных интернет-ресурсов и социальных сетей».

По мнению миссии, агитационная кампания проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства.

«Кандидатам созданы равные условия для предвыборной агитации и обеспечено право выступления в средствах массовой информации, — говорится в отчете. — Свои окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь».