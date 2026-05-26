Чуть больше недели остается до республиканского фестиваля «Вытокі», который прийдет в Светлогорске с 4 по 6 июня.

Откроется фестиваль 4 июня пресс-туром для СМИ.

Гостей ждет знакомство с местной кухней на фестивале «Ежа з сэнсам», который начнется в 16.00 на территории Светлогорского историко-краеведческого музея.

Далее юные художники присоединятся к интерактиву «стАРТ» в парке на улице Калинина, где вместе с командой профессионалов закончат красочное оформление площадки нового многопрофильного комплекса для катания и занятий спортом.

В вечерней программе первого дня – кинопоказ под открытым небом фильма «Переломный момент» киностудии «Беларусьфильм». Начало – в 20.00 на Центральной площади.

