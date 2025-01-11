Встреча началась с приятного момента. Начальник районного отдела по ЧС Сергей Халдай представил нового члена офицерского собрания — начальника пожарного аварийно-спасательного поста №11 лейтенанта внутренней службы Сергея Александровича Грищенкова.

Далее к участникам собрания с приветственным словом обратилась диспетчер ЦОУ РОЧС, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Ольга Заливанская, которая проинформировала присутствующих о реализации молодежного проекта «Беларусь Будущего». Она отметила важность одного из ключевых событий в политической жизни страны – выборов Президента Республики Беларусь, рассказала о правовых основах выборов и этапах электоральной кампании.

Продолжил работу офицерского собрания начальник Сергей Халдай, который, помимо общих вопросов и основных задач служебной деятельности, подробно остановился на случаях административных правонарушений среди работников МЧС области. Особое внимание акцентировал на недопущении участия в несанкционированных мероприятиях. Также обсудили вопросы соблюдения дисциплины и законности, Кодекса чести работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Подводя итоги встречи, Сергей Анатольевич обратил внимание коллег на неукоснительное соблюдение правил, которые помогут сохранить им жизнь, поблагодарил коллектив за плодотворную работу, пожелав всем успехов в трудовой деятельности и воплощения перспективных идей.

Офицерское собрание стало не только площадкой для обсуждения важных вопросов, но и примером единства и профессионализма сотрудников МЧС, готовых к выполнению своих задач на высоком уровне.

Буда-Кошелевский РОЧС