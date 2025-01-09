Основная тема встречи – выборы Президента Республики Беларусь. Анатолий Генрикович отметил, что год только начался, но уже стремительно движется к одному из главных политических событий страны. Кандидаты в Президенты и их доверенные лица уже проводят агитационные мероприятия. Участковые комиссии вступают в активную фазу своей деятельности, направленную на реализацию избирательных прав граждан. В частности, с 10 января каждый избиратель вправе обратиться в участковую комиссию для уточнения сведений о себе, содержащихся в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах.

С 21 января начнется досрочное голосование. Глава района призвал проявить активную гражданскую позицию и принять участие в важном политическом событии для нашей страны: «За 30 лет белорусам удалось создать экономически развитое государство. Мы прошли испытания 2020 года, выдерживаем санкционное давление. Наша страна продолжает развиваться, твердо расставляя приоритеты: мир, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей, добрососедство. Всего этого мы смогли добиться благодаря народному единству и правильно расставленным приоритетам. Наше будущее и будущее Беларуси – в наших руках. 26 января в очередной раз мы создадим его вместе, сохраняя и приумножая то, что имеем, делая нашу Родину лучше».

Анатолий Гапоник подчеркнул, что наш район динамично развивается, открываются новые объекты, выполняются социально-экономические показатели. По ряду из них Будакошелевщина занимает лидирующие позиции в области.

Председатель райисполкома также акцентировал внимание присутствующих на соблюдении пожарной безопасности, порекомендовал еще раз обратить внимание на исправность печного отопления и соблюсти все необходимые меры, особое внимание уделить пожилым людям, которые нуждаются в помощи и внимании.