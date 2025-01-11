Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда» прошло сегодня в центральном районном Доме культуры.

«Рождественская звезда» – давняя и добрая традиция на Будакошелевщине, проходящая в период светлых рождественских и крещенских дней, наполненных миром, добром, верой в будущее.

К будакошелевцам обратилась председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева:

– Стало доброй традицией награждать победителей ежегодного районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда», людей, посвятивших себя благородному делу – сохранению наших духовных ценностей. Белорусы – мудрые, трудолюбивые, любящие родную землю и почитающие предков. Мы всегда знаем, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности – это то, на чем зарождалась и развивалась национальная государственность. Они в трудах просветителей белорусской земли, построенных храмах, дворцах, музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы; они в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить, народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю; они в православии, научившем нас милосердию, миролюбию и любви к ближнему. Мир прекрасен в своем разнообразии, больше сотни лет люди разных вероисповеданий живут в согласии, а где согласие и уважение, там и мир, там будущее наших детей. И чтобы не потерять себя как народ, нам следует понимать, какие праздники и символы пускать в свой дом, научиться различать родные традиции от чужеродных.

Ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Рождественская звезда», прежде всего, – знак признания всех, кто трудится для сохранения наших духовных ценностей, кто любит людей, делает мир лучше, прекраснее и безопаснее.

«Вашы творчыя i працоўныя дасягненнi – гэта жыватворная крынiца, якая напаўняе скарбнiцу нацыянальнай культуры. Усё, што вы робiце, ваш прафесiйны i жыццёвы шлях, абраныя вашым сэрцам. А таму вы, як нiхто iншы вартыя высокага прызнання i глыбокай павагi ўсiх нас. Сваiмi духоўнымi, творчымi i прафесiйнымi дасягненнямi вы ствараеце будучыню нашай Беларусi. Мы шчыра ганарымся вамi i ад усёй душы дзякуем за вашу працу. Асаблiвай павагi варты сённяшнiя пераможцы: яны ўласным прыкладам усталёўваюць iдэалы мiласэрнасцi i дабрынi, выхоўваюць патрыётамi падрастючае пакаленне, перадаюць яму вялiкую i шчырую любоў да роднай зямлi. Паважаныя пераможцы, раённы Савет дэпутатаў, раённы выканаўчы камiтэт вiншуюць вас з узнагародамi. Няхай яны стануць не толькi яскравым вынiкам мiнулага года, але i стымулам да новых дасягненняў i перамог. Дарагiя сябры, вiншуем усiх са светлым святам Раства Хрыстова, жадаем вам здароўя на доўгiя гады, мiру, дабра, новых поспехаў на карысць i ў імя росквiту роднай, любiмай Беларусi», – отметила Наталья Никитовна.

К поздравлениям присоединился благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко.

Наталья Киселева и Сергий Пешко вручили награды победителям. По итогам районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда» обладателями главного приза стали: в номинации «За доброту и милосердие» – Елена Сурнакова, приемный родитель отдела образования райисполкома; в номинации «За особый вклад в развитие духовности, эстетики бытия» – Ольга Грицкова, учитель начальных классов Уваровичской средней школы; в номинации «За особый вклад в формирование преемственности поколений, укрепление национальных традиций» – народный ансамбль бытового танца «Ойра» филиала «Уваровичский городской дом культуры» (руководитель Дмитрий Пильник; в номинации «За особый вклад в развитие интеллектуального потенциала Будакошелевщины, формирование творчески мыслящей личности» – Ирина Юркова, учитель немецкого языка Коммунаровской средней школы.

Специальным призом награждены:

– «За организацию и проведение лучшего культурно-массового мероприятия» – Бушевская средняя школа (за проведение мероприятия «Мы помним о героях – земляках. Боевые ордена» в рамках районного патриотического проекта «Вечная память героям! Мы- помним!»);

– «За активную журналистскую деятельность и освещение жизни Будакошелевщины на страницах газет» – Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»;

– «За активную жизненную позицию и патриотизм» – Ольга Татьяненко, библиотекарь филиала «Шарибовская сельская библиотека»;

– «За любовь к родной земле, стремление сделать ее красивым и уютным уголком» – Елена Былицкая, председатель Узовского сельского исполнительного комитета;

– «За активную трудовую и общественную деятельность» – Сергей Горбачёв, заведующий хозяйством Буда-Кошелевской центральной районной библиотеки;

– «За активную деятельность и верность врачебному долгу» – Любовь Жирнова, медицинская сестра общей практики Пенчинской амбулатории врача общей практики.

Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2024 года №470 «За рождение и воспитание 5 и более детей» орденом Матери награждена Алеся Логис, работник Неговской базовой школы. Высокую награду ей вручила Наталья Киселева.

Особую атмосферу праздника дарили индивидуальные исполнители и вокальные коллективы центрального районного Дома культуры, Буда-Кошелевской и Уваровичской детских школ искусств.