С 1 января 2025 года базовая ставка устанавливается в размере Br270. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В сравнении с 1 сентября 2024 года базовая ставка выросла на 6,7%, а с 1 января 2024 года — на 8%.

Повышением базовой ставки будет обеспечен рост заработных плат в бюджетных организациях. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, их размеры с 1 января также увеличатся.

В Минтруда отметили, что, как и в 2024 году, базовая ставка в 2025 году будет расти в несколько этапов.