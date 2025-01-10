Виктория Рогалевич, председатель Молодежного совета при райсовете:

– Сегодня для белорусской молодежи открыты большие возможности и перспективы для самореализации. Каждая встреча с руководством области уникальна и ценна. Слет Молодежных советов лично для меня – это возможность узнать, как работают в других районах, обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками. Мне было особенно интересно посмотреть проекты, которые реализуются такими же активистами. Ведь все мы говорим о важном: о развитии страны, о возможностях сделать ее еще более сильной и процветающей.

Ольга Заливанская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

– Во время встречи с руководством области обсуждались ключевые темы, в том числе, как важно молодежи знать о достижениях нашего государства за 30 лет президентства Александра Григорьевича Лукашенко. Не только знать, но и ценить сделанное. Формат разговора представлял собой открытый диалог: участники задавали волнующие их вопросы и получали развернутые и понятные ответы. На мой взгляд, такие мероприятия способствуют взаимодействию и обмену опытом между молодежью и представителями власти. Ведь только совместными усилиями мы сохраним мир и спокойствие в нашей стране.