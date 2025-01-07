7 января в 15.08 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в д. Столпище Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

не растапливайте печи горючими жидкостями;

обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

В случае пожара звоните по телефонам 101 или 112.