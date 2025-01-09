9 января в 00.59 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Чарот Морозовичского сельсовета.





В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри дома, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, не применяйте в аппаратах защиты электросейтей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»);

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС