9 января в 00.59 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Чарот Морозовичского сельсовета.
В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри дома, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
— ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, не применяйте в аппаратах защиты электросейтей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»);
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС