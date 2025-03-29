Всего в регионе под весенний сев яровых зерновых отведено 87,9 тысячи гектаров. Еще около 280 тысяч гектаров позже займет кукуруза — почти треть от этого объема пойдет на зерно.

Сейчас в хозяйствах параллельно с подготовкой почвы продолжается сев ярового овса, ярового ячменя, пшеницы и тритикале. Достаточно сухая и бесснежная зима стала настоящим спасением для сельхозпредприятий, годом ранее терпевших потери от паводка и подтоплений почвы.

О том, как идет посевная — в материале газеты Рэспублiка.